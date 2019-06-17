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РИА Новости

Основатель Huawei сравнил компанию с "подбитым самолетом"

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генеральный директор и основатель телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфей оценил потери предприятия от торговой войны между США и Китаем, сообщает агентство Bloomberg.
По словам бизнесмена, в ближайшие два года Huawei заработает на 30 миллиардов долларов меньше прогнозов аналитиков. При этом продажи в 2019-2020 годах останутся на уровне около ста миллиардов долларов. Чжэнфей сравнил компанию с "подбитым самолетом".

"Мы не рассчитывали, что удар будет таким сильным. Мы пытались подготовиться к этому, как готовят подбитый самолет, но нам удалось защитить только двигатель и топливные баки, но не остальные его части", — отметил бизнесмен.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй во время встречи со СМИ в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китая
Жэнь Чжэнфей
основатель Huawei
В компании связывают снижение ожиданий с решением США запретить американским компаниям вести бизнес с Huawei без предварительного согласия властей. Чжэнфей подчеркнул, что поставки смартфонов на западный рынок сократятся почти на 60% из-за решения Google не выпускать обновления ОС Android и приложений для Huawei.

Санкции США против Huawei

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
После этого Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые общедоступны по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Сотрудничество с корпорацией прекращают Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.
Из-за санкций Huawei перенесла на неопределенный срок запуск новой версии ноутбука Matebook. В этой линейке использовались процессоры Intel и операционная система Windows. Ноутбук стал первым продуктом Huawei, который не сможет выйти на рынок из-за санкций.
Логотип компании Huawei. Архивное фото
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