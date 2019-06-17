Состояние упавшего в оркестровую яму худрука саратовского ТЮЗа тяжелое

САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Состояние художественного руководителя театра юного зрителя имени Юрия Киселева 76-летнего Юрия Ошерова, госпитализированного в понедельник после падения в оркестровую яму, оценивается как тяжелое, он получает всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Ранее в министерстве культуры региона сообщили РИА Новости, что Ошеров в понедельник во время репетиции упал в открытую оркестровую яму, после чего он в сопровождении министра культуры области Татьяны Гараниной на "скорой" был доставлен в областную больницу. Ведомство проводит расследование причин несчастного случая.

По данным службы спасения области, при транспортировке в больницу состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. В пресс-службе театра отмечали, что Ошеров находится в сознании.