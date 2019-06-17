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РИА Новости

Состояние упавшего в оркестровую яму худрука саратовского ТЮЗа тяжелое

Вчера, 16:28
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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Состояние художественного руководителя театра юного зрителя имени Юрия Киселева 76-летнего Юрия Ошерова, госпитализированного в понедельник после падения в оркестровую яму, оценивается как тяжелое, он получает всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее в министерстве культуры региона сообщили РИА Новости, что Ошеров в понедельник во время репетиции упал в открытую оркестровую яму, после чего он в сопровождении министра культуры области Татьяны Гараниной на "скорой" был доставлен в областную больницу. Ведомство проводит расследование причин несчастного случая.
По данным службы спасения области, при транспортировке в больницу состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. В пресс-службе театра отмечали, что Ошеров находится в сознании.
"Состояние тяжелое, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
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