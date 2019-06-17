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РИА Новости

Пострадавший в Подмосковье на турнире по картингу ребенок получил ожоги

Вчера, 16:27
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© Фото : SMP Racing / Евгений СафроновКартинг
Картинг
© Фото : SMP Racing / Евгений Сафронов
Картинг. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мальчик, карт которого перевернулся во время чемпионата Московской области по автокроссу, получил ожоги 40% тела, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.
Ранее сообщалось, что на детских соревнованиях по картингу 11-летний мальчик не справился с управлением, в результате чего его карт перевернулся, начался пожар. Ребенка увезли в больницу с множественными ожогами. Следователи в Подмосковье начали проверку. По данным омбудсмена, инцидент произошел 15 июня на поле в подмосковном селе Братовщина Пушкинского района.
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"Во время движения в результате неполадок с двигателем произошло опрокидывание одного из картов с последующим возгоранием. В результате 11-летний мальчик, житель города Москвы, получил ожоги третьей степени 40% тела", - говорится в сообщении.
Мишонова добавила, что ребенок получил сильные ожоги ног и тела, и в настоящее время ему оказывают необходимую помощь в ГБУЗ ДГКБ №9 имени Сперанского. Омбудсмен также отметила, что ждет результатов проверки соблюдения техники безопасности при проведении мероприятия.
"Семья московская, но мы готовы оказать любую помощь, если она потребуется... Для нас важно, чтобы подобные случаи не повторялись. Если при организации соревнований были допущены нарушения техники безопасности, они должны быть устранены, а виновные должны понести наказание", - отметила Мишонова.
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Ксения МишоноваМосковская областьПроисшествия
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