Пострадавший в Подмосковье на турнире по картингу ребенок получил ожоги

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мальчик, карт которого перевернулся во время чемпионата Московской области по автокроссу, получил ожоги 40% тела, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

Ранее сообщалось, что на детских соревнованиях по картингу 11-летний мальчик не справился с управлением, в результате чего его карт перевернулся, начался пожар. Ребенка увезли в больницу с множественными ожогами. Следователи в Подмосковье начали проверку. По данным омбудсмена, инцидент произошел 15 июня на поле в подмосковном селе Братовщина Пушкинского района.

"Во время движения в результате неполадок с двигателем произошло опрокидывание одного из картов с последующим возгоранием. В результате 11-летний мальчик, житель города Москвы, получил ожоги третьей степени 40% тела", - говорится в сообщении.

Мишонова добавила, что ребенок получил сильные ожоги ног и тела, и в настоящее время ему оказывают необходимую помощь в ГБУЗ ДГКБ №9 имени Сперанского. Омбудсмен также отметила, что ждет результатов проверки соблюдения техники безопасности при проведении мероприятия.