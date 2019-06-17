В Москве "косметологу", изуродовавшей 19 клиенток, дали 5,5 года колонии

По данным следствия, Коростелева, которая называла себя врачом-косметологом, а также две ее ассистентки Екатерина Егорова и Саният Яикбаева с 2007 по 2015 год оказывали в Москве услуги по корректировке лица, не имея необходимого образования - женщины предъявляли поддельные дипломы. Вводимые в ткани лица вещества фасовались по шприцам перед началом приема в неприспособленном для этого помещении, препараты не имели регистрационного удостоверения. В результате 19 клиенток "косметологов" получили "неизгладимые изменения лица и психологические травмы", установило следствие.