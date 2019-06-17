В Москве "косметологу", изуродовавшей 19 клиенток, дали 5,5 года колонии

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил предпринимательницу Наталью Коростелеву, некачественные косметологические услуги которой изуродовали 19 клиенток, к 5,5 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
По данным следствия, Коростелева, которая называла себя врачом-косметологом, а также две ее ассистентки Екатерина Егорова и Саният Яикбаева с 2007 по 2015 год оказывали в Москве услуги по корректировке лица, не имея необходимого образования - женщины предъявляли поддельные дипломы. Вводимые в ткани лица вещества фасовались по шприцам перед началом приема в неприспособленном для этого помещении, препараты не имели регистрационного удостоверения. В результате 19 клиенток "косметологов" получили "неизгладимые изменения лица и психологические травмы", установило следствие.
"Суд приговорил Коростелеву к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Егорову – к одному году условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Яикбаева была приговорена к 8 месяцам условно с испытательным сроком 1 год", - рассказала Михайлова.
Защитник потерпевших Алена Адлер сообщила РИА Новости, что с Коростелевой также была взыскана моральная компенсация – около 2 миллионов рублей, которые будут распределены среди пострадавших женщин. Гражданский иск о материальной компенсации будет рассматриваться судом отдельно, добавила адвокат.