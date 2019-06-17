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РИА Новости

СПЧ попросил ввести использование многоразовой тары в общепите

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковая посуда
Пластиковая посуда
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пластиковая посуда. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует Роспотребнадзору внести изменения в правила оказания услуг общественного питания, позволяющие организовывать оборот многоразовой тары, например использовать многоразовые стаканы для горячих напитков, многоразовые контейнеры для еды, сообщается на сайте совета.
Отмечается, что СПЧ 20 марта провел специальное заседание, посвященное предотвращению образования отходов для успешной реализации национального проекта "Экология".
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"(Рекомендуется - ред.) внесение изменений в правила оказания услуг общественного питания, позволяющих организовывать, при оказании услуг общественного питания, оборот многоразовой тары (например, использовать многоразовые стаканы для горячих напитков, многоразовые контейнеры для еды)", - приводится в сообщении рекомендация СПЧ правительству.
Помимо этого Совет призывает Роспотребнадзор устранить несогласованность и противоречия между нормами санитарных правил (СП), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) и гигиенических нормативов (ГН), регулирующими использование покупателями собственной многоразовой тары для покупки напитков и пищевых продуктов, выработать чёткие, однозначные формулировки указанных норм, а также восполнить пробелы в соответствующем нормативно-правовом регулировании.
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РоспотребнадзорСовет по правам человека при Президенте РФРоссияОбщество
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