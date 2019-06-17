СПЧ попросил ввести использование многоразовой тары в общепите

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует Роспотребнадзору внести изменения в правила оказания услуг общественного питания, позволяющие организовывать оборот многоразовой тары, например использовать многоразовые стаканы для горячих напитков, многоразовые контейнеры для еды, сообщается на сайте совета.

Отмечается, что СПЧ 20 марта провел специальное заседание, посвященное предотвращению образования отходов для успешной реализации национального проекта "Экология".

"(Рекомендуется - ред.) внесение изменений в правила оказания услуг общественного питания, позволяющих организовывать, при оказании услуг общественного питания, оборот многоразовой тары (например, использовать многоразовые стаканы для горячих напитков, многоразовые контейнеры для еды)", - приводится в сообщении рекомендация СПЧ правительству.