СПЧ рекомендовал сокращать и выводить из оборота одноразовую упаковку

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует Минпромторгу направить предложение правительству РФ по сокращению и выводу из оборота одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, тар и упаковок, говорится в сообщении на сайте совета.

20 марта 2019 года СПЧ провел в Москве 67-е специальное заседание на тему: "Предотвращение образования отходов как необходимое условие обеспечения экологических прав граждан и успешной реализации национального проекта "Экология". Рекомендации одобрили на заочном голосовании в понедельник, 17 июня.

"Подготовить и направить в Правительство Российской Федерации предложения: по поэтапному сокращению и выводу из оборота на территории Российской Федерации отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных по типу материала) товаров, тары и упаковки немедицинского назначения", - говорится в сообщении.