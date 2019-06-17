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РИА Новости

СПЧ рекомендовал сокращать и выводить из оборота одноразовую упаковку

Вчера, 16:16
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует Минпромторгу направить предложение правительству РФ по сокращению и выводу из оборота одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, тар и упаковок, говорится в сообщении на сайте совета.
20 марта 2019 года СПЧ провел в Москве 67-е специальное заседание на тему: "Предотвращение образования отходов как необходимое условие обеспечения экологических прав граждан и успешной реализации национального проекта "Экология". Рекомендации одобрили на заочном голосовании в понедельник, 17 июня.
"Подготовить и направить в Правительство Российской Федерации предложения: по поэтапному сокращению и выводу из оборота на территории Российской Федерации отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных по типу материала) товаров, тары и упаковки немедицинского назначения", - говорится в сообщении.
Кроме этого в рекомендациях говорится о необходимости изменений действующего нормативно-правового регулирования в сферах стандартизации, производства и реализации товаров, оказания услуг, общественного питания и бытового обслуживания, а также отдельных норм технических регламентов Таможенного союза. Среди рекомендаций Минпромторгу также говорилось о необходимости создания условий и устранения препятствий для использования населением и юридическими лицами многоразовых товаров, тары и упаковки.
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