Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. С 3 по 7 октября 2019 года в городе Иваново (Россия) по инициативе российских добровольцев состоится Международный форум волонтеров-медиков (МФВМ). Ожидается, что мероприятие посетят представители 50 стран мира, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

В рамках форума планируется обсудить вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Для иностранных гостей будет организована обширная спортивная и культурная программы. В качестве экспертов приглашены представители ВОЗ, программы "Добровольцы ООН" и UNAIDS, Минздрава России, зарубежных медицинских университетов, а также заслуженные врачи.

Цель МФВМ – консолидация российского и зарубежного волонтерского сообщества для обмена опытом, разработка форматов взаимодействия России с иностранными партнерами, вовлечение молодежи в международную коммуникацию.