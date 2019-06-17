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РИА Новости
Школа волонтера

Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново

Вчера, 16:12
17
© Пресс-служба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
© Пресс-служба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. С 3 по 7 октября 2019 года в городе Иваново (Россия) по инициативе российских добровольцев состоится Международный форум волонтеров-медиков (МФВМ). Ожидается, что мероприятие посетят представители 50 стран мира, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".
В рамках форума планируется обсудить вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Для иностранных гостей будет организована обширная спортивная и культурная программы. В качестве экспертов приглашены представители ВОЗ, программы "Добровольцы ООН" и UNAIDS, Минздрава России, зарубежных медицинских университетов, а также заслуженные врачи.
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Цель МФВМ – консолидация российского и зарубежного волонтерского сообщества для обмена опытом, разработка форматов взаимодействия России с иностранными партнерами, вовлечение молодежи в международную коммуникацию.
Организаторами Международного форума волонтеров-медиков выступают ВОД "Волонтеры-медики", Министерство здравоохранения РФ, федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России, Росмолодежь.
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