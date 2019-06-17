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РИА Новости

В Париже посетительницу Pizza Hut "напоили" моющим средством

Вчера, 16:10
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© AFP 2019 / Loic VenanceМашина скорой помощи в Париже, Франция
Машина скорой помощи в Париже, Франция
© AFP 2019 / Loic Venance
Машина скорой помощи в Париже, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Посетительница ресторана в Париже попала в больницу, после того как ей по ошибке подали графин со средством для мытья посуды, сообщает газета Parisien.
Инцидент произошел в пятницу в ресторане Pizza Hut в квартале Ле Аль в самом центре французской столицы.
Сообщается, что женщине стало плохо после первого же глотка моющего средства и она вызвала спасательную службу, сотрудники которой доставили пострадавшую в больницу.
Полицейские, также прибывшие на место происшествия, установили, что в графине находилась жидкость для посудомоечной машины. Само устройство было сломано, и один из работников заведения перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине. Затем емкость осталась без присмотра, и официант, не знавший о ее содержимом, подал токсичное вещество посетительнице.
Полиция. Архивное фото
4 декабря 2018, 15:09
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