Адель оказалась фанаткой группы Spice Girls

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Британская певица Адель встретилась с любимой группой Spice Girls во время их концерта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"В последний раз я видела Spice Girls на "Уэмбли" 21 год назад! Мне было всего 10 лет. Ни для кого не секрет, как сильно я люблю эту группу, как сильно они вдохновляли меня идти вперед и никогда не оглядываться назад. Я наконец-то познакомилась с Джинджер (Джери Холлиуэлл), а потом напилась с остальными участницами. Честно говоря, до сих пор не верю, что это случилось. Спасибо за безумие, которое я пережила. Люблю вас!", - написала Адель в Инстаграме.

Участницы Spice Girls тоже поделились фотографией с Адель на официальной странице группы в Инстаграме. Джери Холлиуэлл (46 лет), Эмма Бантон (43 года), Мелани Браун (44 года) и Мелани Си (45 лет) позировали вместе с 31-летней певицей, после чего написали: "Мы любим тебя, Адель!"

Это не первый раз, когда обладательница премии "Оскар" и "Грэмми" Адель признается в любви к коллективу. В прошлом году, когда Spice Girls сообщили о том, что воссоединились, певица тут же отреагировала на новость и разместила свою детскую фотографию на фоне плакатов с группой.