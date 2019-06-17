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РИА Новости
Культура

Адель оказалась фанаткой группы Spice Girls

Вчера, 22:16
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Британская певица Адель встретилась с любимой группой Spice Girls во время их концерта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
"В последний раз я видела Spice Girls на "Уэмбли" 21 год назад! Мне было всего 10 лет. Ни для кого не секрет, как сильно я люблю эту группу, как сильно они вдохновляли меня идти вперед и никогда не оглядываться назад. Я наконец-то познакомилась с Джинджер (Джери Холлиуэлл), а потом напилась с остальными участницами. Честно говоря, до сих пор не верю, что это случилось. Спасибо за безумие, которое я пережила. Люблю вас!", - написала Адель в Инстаграме.
Участницы Spice Girls тоже поделились фотографией с Адель на официальной странице группы в Инстаграме. Джери Холлиуэлл (46 лет), Эмма Бантон (43 года), Мелани Браун (44 года) и Мелани Си (45 лет) позировали вместе с 31-летней певицей, после чего написали: "Мы любим тебя, Адель!"
Это не первый раз, когда обладательница премии "Оскар" и "Грэмми" Адель признается в любви к коллективу. В прошлом году, когда Spice Girls сообщили о том, что воссоединились, певица тут же отреагировала на новость и разместила свою детскую фотографию на фоне плакатов с группой.
"ДА! Именно так я себя сейчас чувствую! Я ГОТОВА!", - написала Адель.
Певица Адель на 58-й ежегодной премии Грэмми. Лос-Анджелес, 15 февраля 2016
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