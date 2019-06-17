На северо-востоке Китая произошло землетрясение

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Слабое землетрясение магнитудой 1,3 зафиксировано в понедельник вечером в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, причиной землетрясения мог стать взрыв, сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки зарегистрированы в 19.38 по местному времени (14.38 мск) в уезде Хуньчунь городского округа Яньбянь-Корейском автономном округе.

Очаг землетрясения располагался на поверхности, глубина 0 километров. Сейсмологический центр уточняет, что причиной землетрясения мог стать взрыв.