Слуцкий: Россия адекватно ответит на размещение допконтингента США в Польше

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Размещение дополнительного контингента США в Польше не останется без ответа, военные специалисты РФ проанализируют риски и выработают адекватные меры реагирования, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Размещение дополнительного американского контингента в Польше, безусловно, не останется без ответа. Российские военные специалисты проанализируют все риски, оценят возможные последствия и выработают адекватные меры реагирования. Однако такая тактика с подачи американской администрации ведет лишь к созданию напряженности и разжиганию конфронтации на Европейском континенте", - сказал Слуцкий журналистам.

Он также отметил, что США активно эксплуатируют миф о "российской угрозе" как предлог для продвижения своего вооружения к российским границам.