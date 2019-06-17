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РИА Новости

Слуцкий: Россия адекватно ответит на размещение допконтингента США в Польше

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Размещение дополнительного контингента США в Польше не останется без ответа, военные специалисты РФ проанализируют риски и выработают адекватные меры реагирования, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Размещение дополнительного американского контингента в Польше, безусловно, не останется без ответа. Российские военные специалисты проанализируют все риски, оценят возможные последствия и выработают адекватные меры реагирования. Однако такая тактика с подачи американской администрации ведет лишь к созданию напряженности и разжиганию конфронтации на Европейском континенте", - сказал Слуцкий журналистам.
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Он также отметил, что США активно эксплуатируют миф о "российской угрозе" как предлог для продвижения своего вооружения к российским границам.
"Вашингтон играет в опасные игры, планомерно осуществляя свою военную экспансию на территорию Восточной Европы", - добавил парламентарий.
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Леонид СлуцкийПольшаСШАВ мире
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