Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T16:03Z
https://ria.ru/20190617/1555636914.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155559/79/1555597920_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_49f78d42d16698fdfeb0c1dea517e271.jpg
РИА Новости

Из Чемодановки вывели основные силы правоохранителей

Вчера, 16:03
529
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. Архивное фото
ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы вывели свои основные силы из села Чемодановка близ Пензы, где в массовой драке погиб человек и еще четверо пострадали, общественный порядок в населенном пункте охраняют 20 сотрудников, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
"По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная… Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации, 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка", - цитирует Белозерцева его пресс-служба. Комментарием правоохранительных ведомств РИА Новости не располагает.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
16 июня, 15:40
В Чемодановке и двух соседних селах ввели сухой закон
Губернатор в понедельник на совещании в режиме видеоконференции с главами администраций муниципалитетов региона отметил, что в Чемодановке продолжаются личные приемы граждан прокурором области, руководителем областного СУСК, уполномоченным по правам человека.
В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 13:06
Путину доложили о ситуации в Чемодановке
200072
Обсудить 0
Иван БелозерцевПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Париже, Франция
В Париже посетительницу Pizza Hut "напоили" моющим средством
РИА
Новости
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий
Слуцкий: Россия адекватно ответит на размещение допконтингента США в Польше
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Врачи отметили улучшение состояния пострадавшего в драке в Чемодановке
В Ростове-на-Дону загорелись частные дома
Лента
новостей
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Путину доложили о ситуации в Чемодановке
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все подробности конфликта местных жителей с цыганами в Пензенской области
Вадим Рабинович
В Раде призыв главы "1+1" к бойкоту украинских телеканалов назвали кошмаром
Пластиковая посуда
СПЧ попросил ввести использование многоразовой тары в общепите
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Города мира. Рига
Власти Риги заявили о политическом и экономическом кризисе в столице Латвии
В Москве "косметологу", изуродовавшей 19 клиенток, дали 5,5 года колонии
В Москве две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин
СПЧ рекомендовал сокращать и выводить из оборота одноразовую упаковку
Состояние упавшего в оркестровую яму худрука саратовского ТЮЗа тяжелое
Города мира. Тегеран
В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния