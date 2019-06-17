Из Чемодановки вывели основные силы правоохранителей

ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы вывели свои основные силы из села Чемодановка близ Пензы, где в массовой драке погиб человек и еще четверо пострадали, общественный порядок в населенном пункте охраняют 20 сотрудников, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

"По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная… Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации, 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка", - цитирует Белозерцева его пресс-служба. Комментарием правоохранительных ведомств РИА Новости не располагает.

Губернатор в понедельник на совещании в режиме видеоконференции с главами администраций муниципалитетов региона отметил, что в Чемодановке продолжаются личные приемы граждан прокурором области, руководителем областного СУСК, уполномоченным по правам человека.

В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов.