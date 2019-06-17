Врачи отметили улучшение состояния пострадавшего в драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии здоровья жителя села Чемодановка, госпитализированного после массовой драки, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора Пензенской области.

Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным УМВД Пензенской области, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

"Глава региона пояснил, что на данный момент у второго пациента наметилась положительная динамика. Из 6-й больницы (Пензы) он переведен на лечение в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного минздрава РИА Новости уточнили, что состояние пациента по-прежнему оценивается как тяжелое. "Ему оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов.