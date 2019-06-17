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РИА Новости

Sputnik выступил стратегическим партнером Фестиваля Турции в Москве

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетители фестиваля Турции в парке "Красная Пресня" в Москве
Посетители фестиваля Турции в парке Красная Пресня в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Более ста тысяч москвичей и гостей столицы посетили третий Фестиваль Турции, проходивший в парке "Красная Пресня" с 14 по 16 июня. Он проводился в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции и был организован при поддержке департамента культуры города Москвы, министерства культуры и туризма Турции и посольства Турции в РФ. Новостной портал и радио Sputnik Türkiye выступили стратегическим партнером фестиваля.
На три дня огромная территория парка "Красная Пресня" превратилась в Турцию в миниатюре, где были воссозданы главные архитектурные достопримечательности, представлены самые привлекательные туристические места, легендарные традиции и искусство. На фестивале проводились дегустации блюд турецкой кухни и состязания по масляной борьбе, можно было посетить деревню ремесел, сфотографироваться в корзине воздушного шара, купить аутентичные товары и сувениры на базаре, а также выиграть в мега-квесте турпоездки в Турцию. Культуру и традиции своей страны представляли более 150 артистов, певцов, танцоров, поваров и ремесленников.
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"В прошлом году нашу страну посетили 6 миллионов российских туристов, но это цифра может быть больше. Создав в центре Москвы "маленькую Турцию", мы познакомили россиян с турецкой историей, культурой, искусством, музыкой и кухней. Мы надеемся, что посетителям фестиваля это понравилось и они тоже отправятся в Турцию. Тенденция к сближению, заданная лидерами наших стран, передалась народу и только укрепилась", ­ – подчеркнул в интервью Sputnik посол Турции в России Мехмет Самсар.
На фестивале работали корреспонденты и студия Sputnik, которые ежедневно передавали интервью с гостями и участниками, рассказывали о концертах, мастер-классах, квестах и лекциях. А в VIP-зоне на острове в центре парка была организована специальная лаундж-зона Sputnik, где желающие могли отдохнуть и обменятся впечатлениями. За время работы студии Sputnik ее посетили такие гости, как: мэр города Анталья Мухиттин Боджек, чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар, генеральный директор аэропорта Антальи Дениз Варол, глава администрации района Муратпаша города Анталия Умит Уйсал и другие.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВоенный оркестр янычар "Мехтеран" на фестивале Турции в парке "Красная Пресня" в Москве
Военный оркестр янычар Мехтеран на фестивале Турции в парке Красная Пресня в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Военный оркестр янычар "Мехтеран" на фестивале Турции в парке "Красная Пресня" в Москве
"Sputnik нас очень поддержал и в прошлом году, а в этом стал нашим стратегическим партнером, – отметил генеральный продюсер Фестиваля Турции Зелимхан Зармаев. – Что самое главное, агентство активно поддержало нас и на турецком, и на русском языках. Хочу поблагодарить агентство за участие в этом мероприятии".

"В особенности хотелось бы подчеркнуть вклад радио Sputnik. СМИ помогают правдиво передать масштаб тех или иных мероприятий. На нашем фестивале очень большую роль в этом плане сыграл Sputnik. Хочу сказать большое спасибо его коллективу", – добавил советник по культуре и туризму посольства Турции в РФ Джеляль Кылыч.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в социальной сети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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SputnikМоскваТурция
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