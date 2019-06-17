Многодетным семьям МО дали скидку на билеты в поездах дальнего следования

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Скидку в размере 20% начали получать многодетные семьи в Московской области на проезд в поездах дальнего следования. Об этом сообщил телеканал . Скидку в размере 20% начали получать многодетные семьи в Московской области на проезд в поездах дальнего следования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство социального развития Подмосковья. Льготу предоставляет дочерняя компания "РЖД" – АО "Федеральная пассажирская компания".

"На территории Подмосковья проживает более 75 тысяч многодетных семей, которым предоставляется более 30 мер социальной поддержки", — отметила Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.

Скидка начала действовать с начала июня этого года. Она распространяется на купейные вагоны поездов с отправлением в июне – июле 2019 года. Льгота доступна взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет. Дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно, если они не занимают отдельное место. Билеты для ребят от пяти до десяти лет оплачиваются по детскому тарифу.

Оформить льготные билеты можно при предъявлении удостоверения многодетной семьи исключительно в кассах АО "ФПК".