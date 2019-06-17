Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T15:52Z
https://ria.ru/20190617/1555636586.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155563/59/1555635901_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_c19f72e90e9a18a0e8fb353ff0b15728.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Многодетным семьям МО дали скидку на билеты в поездах дальнего следования

Вчера, 15:52
19
© РИА Новости / Виталий АньковДети в плацкартном вагоне
Дети в плацкартном вагоне
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Скидку в размере 20% начали получать многодетные семьи в Московской области на проезд в поездах дальнего следования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство социального развития Подмосковья. Льготу предоставляет дочерняя компания "РЖД" – АО "Федеральная пассажирская компания".
"На территории Подмосковья проживает более 75 тысяч многодетных семей, которым предоставляется более 30 мер социальной поддержки", — отметила Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.
Школьная форма для девочек, представленная на школьной ярмарке
14 июня, 15:36
Порядка 10 тысяч многодетных семей в МО получили средства на школьную форму
Скидка начала действовать с начала июня этого года. Она распространяется на купейные вагоны поездов с отправлением в июне – июле 2019 года. Льгота доступна взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет. Дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно, если они не занимают отдельное место. Билеты для ребят от пяти до десяти лет оплачиваются по детскому тарифу.
Оформить льготные билеты можно при предъявлении удостоверения многодетной семьи исключительно в кассах АО "ФПК".
Многодетным семьям области также могут частично или полностью компенсировать стоимость детских путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха. Бесплатные путевки предоставляются один раз в год на ребенка в возрасте от 5 до 15 лет. Кроме того, многодетные семьи из Подмосковья имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте и на льготные авиабилеты.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяФедеральная пассажирская компанияМосковская область
Рекомендуем
Ноутбук
В Подмосковье запустили интернет-портал для абитуриентов
РИА
Новости
Квартира в жилом комплексе
В Дмитровском горокруге в новое жилье переедут 335 человек
Ученики на уроке в школе
В подмосковном Ступино в III квартале 2019 года построят школу на 600 мест
Ремонт автодороги
Реконструкция Балашихинского шоссе завершится к концу июня
Лента
новостей
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
Почти 300 многодетным семьям городского округа Истра выделят землю
Вид на озеро
Озера Лотошинского района признают особо охраняемой природной территорией
Девушка читает на пляже
В Лотошинском городском округе могут создать прибрежную рекреационную зону
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин проверил благоустройство парка "Лебединый рай" в Выксе
Мост через Волгу в Твери
Руденя: потенциал водного туризма в Тверской области огромен
Города России. Казань
Татарстан заинтересован в экспорте автомобилей и вертолетов в Китай
Свинокомплекс
К концу года на Камчатке выйдет на полную мощность крупный свинокомплекс
Сотрудник службы дезинфекции проводит обработку против клещей
В Подмосковье не будут вводить карантин из-за клещевого энцефалита
Международный аэропорт Казань
Татарстан и Китай обсуждают открытие авиасообщения между Казанью и Харбином
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Куйвашев предложил установить на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Военные ВВО ликвидировали крупный лесной пожар в Бурятии
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
Лента новостейМолния