Сын Бари Алибасова рассказал, куда отвез его после выписки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сын Бари Алибасова Сын Бари Алибасова рассказал телеканалу РЕН ТВ, куда отвез продюсера после выписки из больницы.

"Я его сейчас спрятал в Подмосковье", – сообщил он.

Продюсера планируют на частном самолете отправить на реабилитацию в Казахстан. Специалистам предстоит решить проблемы с ожогом пищевода и памятью.

"У него абсолютно отсутствует ориентация во времени, его бросает с 64-го года по 2015 год", - напомнил Алибасов-младший. Он добавил, что в присутствии супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер "задерживается" в настоящем времени.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что увез отца из клиники в "секретное место". Продюсер вышел из состояния медикаментозного сна утром 11 июня.