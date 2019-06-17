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РИА Новости

Сын Бари Алибасова рассказал, куда отвез его после выписки

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сын Бари Алибасова рассказал телеканалу РЕН ТВ, куда отвез продюсера после выписки из больницы.
"Я его сейчас спрятал в Подмосковье", – сообщил он.
Продюсера планируют на частном самолете отправить на реабилитацию в Казахстан. Специалистам предстоит решить проблемы с ожогом пищевода и памятью.
"У него абсолютно отсутствует ориентация во времени, его бросает с 64-го года по 2015 год", - напомнил Алибасов-младший. Он добавил, что в присутствии супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер "задерживается" в настоящем времени.
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Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что увез отца из клиники в "секретное место". Продюсер вышел из состояния медикаментозного сна утром 11 июня.
Бари Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
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Бари АлибасовПодмосковье
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