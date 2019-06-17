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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон допустил попытки дестабилизации от сторонников прежнего режима

Вчера, 15:49
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что сторонники прежнего режима под руководством Демпартии попытаются дестабилизировать ситуацию в разных областях экономики и социальной сферы.
"Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушёл, он затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти. Он хочет быстрого реванша, и ради этого попробует дестабилизировать ситуацию во всех секторах экономики и социальной сферы, о чём уже есть первые сигналы", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент считает, что справиться с этими рисками можно лишь в том случае, если парламентское большинство и правительство будут действовать единой командой и согласятся идти на компромиссы.
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"Для того, чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо, по крайней мере временно, объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия которые разделяют нас", - уверен президент.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду. Демпартия сообщила, что вернется к работе в парламенте и займет место оппозиции.
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