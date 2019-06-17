Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.

"На этот счет сейчас есть поручения президентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Над этими поручениями работают правительства, им дан срок до 25 июня внести предложения (главам двух государств - ред.) по дальнейшему углублению нашей интеграции", - заявил Андрейченко журналистам в Минске по итогам заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза двух стран.