Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T15:45Z
https://ria.ru/20190617/1555636316.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155093/07/1550930740_0:241:3211:2047_1036x0_80_0_0_e844d10f7e08dd3fd57f6885c8b739b1.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня

Вчера, 15:45
839
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
"На этот счет сейчас есть поручения президентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Над этими поручениями работают правительства, им дан срок до 25 июня внести предложения (главам двух государств - ред.) по дальнейшему углублению нашей интеграции", - заявил Андрейченко журналистам в Минске по итогам заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза двух стран.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
8 июня, 12:01
В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией
1510014
Обсудить 0
Союзное государствоВладимир АндрейченкоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссия
Рекомендуем
Города мира. Рига
Власти Риги заявили о политическом и экономическом кризисе в столице Латвии
РИА
Новости
Минск
Белоруссия и Россия согласовали позиции по единой аграрной политике
Вадим Рабинович
В Раде призыв главы "1+1" к бойкоту украинских телеканалов назвали кошмаром
Вид города Рима
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Лента
новостей
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий
Слуцкий: Россия адекватно ответит на размещение допконтингента США в Польше
Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
Протекционизм мешает решать задачи в Союзном государстве, заявили в Минске
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон допустил попытки дестабилизации от сторонников прежнего режима
Президент Украины Владимир Зеленский
КС затягивает решение относительно указа о роспуске Рады, считает Зеленский
Вокзал в Симферополе
В Крыму рассказали, почему бывшие жители полуострова попросили гражданство
Актер и каскадер Александр Иншаков
Иншаков рассказал о причине неудачного "полицейского разворота" Lada Vesta
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG уложила 58,7% "Северного потока — 2"
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Михаил Бабич
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния