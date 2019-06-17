Полиция в Сочи проверит заявление о жестоком обращении с собаками в СНТ

СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Сочи проверяет заявление жителей о жестоком обращении с собаками в одном из садовых товариществ, где собственник собрал в вольере около 20 животных, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее жительница Лазаревского района Сочи Оксана Кутепова опубликовала на своей странице в соцсетях видео, на котором несколько собак в металлическом вольере напали на собаку поменьше. Людям за кадром не удалось отогнать голодных псов и спасти животное. Уточняется, что все произошло на глазах у детей, которые играли на соседнем участке. Автор видео отметила, что обратилась в полицию, в местную администрацию и ветеринарную службу.

"В полиции рассматривается обращение. По факту обращения проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - пояснил РИА Новости представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.