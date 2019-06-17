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РИА Новости

Полиция в Сочи проверит заявление о жестоком обращении с собаками в СНТ

Вчера, 15:42
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СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Сочи проверяет заявление жителей о жестоком обращении с собаками в одном из садовых товариществ, где собственник собрал в вольере около 20 животных, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее жительница Лазаревского района Сочи Оксана Кутепова опубликовала на своей странице в соцсетях видео, на котором несколько собак в металлическом вольере напали на собаку поменьше. Людям за кадром не удалось отогнать голодных псов и спасти животное. Уточняется, что все произошло на глазах у детей, которые играли на соседнем участке. Автор видео отметила, что обратилась в полицию, в местную администрацию и ветеринарную службу.
"В полиции рассматривается обращение. По факту обращения проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - пояснил РИА Новости представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Женщина также обратилась за помощью к пользователям в интернете и заявила о жестоких условиях содержания животных на жаре в металлических контейнерах с одним окном. По ее словам, к хозяину животных предприняты меры: ему дали две недели на строительство новых вольеров и две недели на прививки. Кутепова отметила, что приюты в Сочи переполнены, и собак забрать некуда.
11 июня, 09:50
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