Глава службы нацбезопасности Судана рассказал о шагах по стабилизации

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор Службы национальной безопасности и разведки Республики Судан Абубакр Дамблаб провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, в ходе которой проинформировал российскую сторону о шагах суданского Переходного военного совета по стабилизации обстановки в стране.

"В ходе обсуждения развития событий в Судане А. Дамблаб поделился информацией о предпринимаемых Переходным военным советом шагах по стабилизации обстановки в стране", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

С российской стороны было подчеркнуто, что урегулирование внутренних проблем Судана является делом самих суданцев при понимании безальтернативности разрешения имеющихся противоречий мирными средствами на основе широкого национального диалога.