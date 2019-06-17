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РИА Новости
Ситуация в Судане

Глава службы нацбезопасности Судана рассказал о шагах по стабилизации

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор Службы национальной безопасности и разведки Республики Судан Абубакр Дамблаб провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, в ходе которой проинформировал российскую сторону о шагах суданского Переходного военного совета по стабилизации обстановки в стране.
"В ходе обсуждения развития событий в Судане А. Дамблаб поделился информацией о предпринимаемых Переходным военным советом шагах по стабилизации обстановки в стране", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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С российской стороны было подчеркнуто, что урегулирование внутренних проблем Судана является делом самих суданцев при понимании безальтернативности разрешения имеющихся противоречий мирными средствами на основе широкого национального диалога.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Митинг в Хартуме
11 июня, 21:52
Военный совет Судана согласился освободить всех политических заключенных
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Ситуация в СуданеСуданРоссияВ мире
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