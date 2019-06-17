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РИА Новости

Росстандарт рассказал о разработке ГОСТ на цветовую маркировку продуктов

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкОтдел молочной продукции в продуктовом магазине
Отдел молочной продукции в продуктовом магазине
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Межгосударственный стандарт (ГОСТ) в отношении цветовой маркировки продуктов ("Светофор") планируется утвердить в октябре текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росстандарта.
"Утверждение указанного стандарта запланировано на октябрь 2019 года и состоится после прохождения проектом стандарта всех предусмотренных действующим законодательством о стандартизации процедур, связанных с его разработкой, согласованием и внесением на утверждение в Росстандарт", - сказали в Росстандарте.
Магазин
30 мая, 08:48
Цветовую маркировку "Светофор" для продуктов расширят
В ведомстве указали, что разработка межгосударственного стандарта ГОСТ "Продукция пищевая. Продукция пищевая, содержащая критически значимые пищевые вещества. Предупредительная маркировка. Общие требования" предусмотрена программой национальной стандартизации на 2019 год.
Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор", инициатором которого стал Роспотребнадзор, стартовал 1 июня 2018 года. Такая маркировка предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к нему тогда, когда будут готовы их производственные мощности.
Ранее Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции, разработанные ФИЦ питания и биотехнологии.
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17 мая 2018, 15:14
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