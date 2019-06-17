Росстандарт рассказал о разработке ГОСТ на цветовую маркировку продуктов

"Утверждение указанного стандарта запланировано на октябрь 2019 года и состоится после прохождения проектом стандарта всех предусмотренных действующим законодательством о стандартизации процедур, связанных с его разработкой, согласованием и внесением на утверждение в Росстандарт", - сказали в Росстандарте.

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор", инициатором которого стал Роспотребнадзор, стартовал 1 июня 2018 года. Такая маркировка предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к нему тогда, когда будут готовы их производственные мощности.