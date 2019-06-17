МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экс-помощница главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы от партии "Справедливая Россия", окончательное решение партия примет на конференции, которая пройдет в понедельник вечером, рассказал РИА Новости председатель совета московского регионального отделения партии Александр Романович.

"Если сегодня конференция ее утвердит, то да, будет выдвигаться по 36 округу", - сказал Романович.

В феврале секретарь бюро совета регионального отделения партии Илья Свиридов сообщил РИА Новости, что "Справедливая Россия" планирует выдвигать кандидатов во всех 45 московских округах на выборах в столичную думу и высоко оценивает свои шансы войти в ее седьмой созыв.