МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экс-помощница главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы от партии "Справедливая Россия", окончательное решение партия примет на конференции, которая пройдет в понедельник вечером, рассказал РИА Новости председатель совета московского регионального отделения партии Александр Романович.
"Если сегодня конференция ее утвердит, то да, будет выдвигаться по 36 округу", - сказал Романович.
В феврале секретарь бюро совета регионального отделения партии Илья Свиридов сообщил РИА Новости, что "Справедливая Россия" планирует выдвигать кандидатов во всех 45 московских округах на выборах в столичную думу и высоко оценивает свои шансы войти в ее седьмой созыв.
Восьмого сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.