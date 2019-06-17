В Раде призыв главы "1+1" к бойкоту украинских телеканалов назвали кошмаром

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Вадим Рабинович назвал кошмаром призыв гендиректора "1+1 медиа", кандидата в депутаты парламента от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко бойкотировать телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина".
Ткаченко в воскресенье на своей странице в Facebook призвал политиков бойкотировать эфиры телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", журналистов не работать на них, а органы власти не содействовать в освещении событий этими каналами.
15 июня, 10:00Размежеваться, а потом объединиться. Украинские партии сливаются в коалицииДо внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.
"Я с большим интересом слушаю изменения риторики команды Зеленского, которая резко вдруг из таких демократов превращается в такие кошмары. Человек, который идет девятым номером в команде Зеленского (партии "Слуга народа" - ред.), который говорит, что надо бойкотировать каналы, сам являясь журналистом, это уже совсем плохо. Нам пора начинать видеть мир таким, какой он есть, а не таким, как мы себе нарисовали. Если эти вчерашние журналисты сегодня говорят о бойкотах каналов, то нас ведут совсем не туда", - заявил в понедельник Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Украинский политик, владелец телеканалов NewsOne и "112 Украина" Тарас Козак, который на досрочных выборах в парламент Украины идет десятым номером в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 14 июня заявил, что приобрел еще и телеканал ZIK с его телевизионными вещателями - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", а также о создании на базе трех телеканалов информационного медиахолдинга "Новости".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным исследования центра "Социс" партию "Оппозиционный блок" готовы поддержать 1% респондентов, а рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" составляет 7,7%.
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