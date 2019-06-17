В Раде призыв главы "1+1" к бойкоту украинских телеканалов назвали кошмаром

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Вадим Рабинович назвал кошмаром призыв гендиректора "1+1 медиа", кандидата в депутаты парламента от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко бойкотировать телеканалы ZIK и "112 Украина". Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Вадим Рабинович назвал кошмаром призыв гендиректора "1+1 медиа", кандидата в депутаты парламента от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко бойкотировать телеканалы NewsOne

Ткаченко в воскресенье на своей странице в Facebook призвал политиков бойкотировать эфиры телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", журналистов не работать на них, а органы власти не содействовать в освещении событий этими каналами.

"Я с большим интересом слушаю изменения риторики команды Зеленского, которая резко вдруг из таких демократов превращается в такие кошмары. Человек, который идет девятым номером в команде Зеленского (партии "Слуга народа" - ред.), который говорит, что надо бойкотировать каналы, сам являясь журналистом, это уже совсем плохо. Нам пора начинать видеть мир таким, какой он есть, а не таким, как мы себе нарисовали. Если эти вчерашние журналисты сегодня говорят о бойкотах каналов, то нас ведут совсем не туда", - заявил в понедельник Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Украинский политик, владелец телеканалов NewsOne и "112 Украина" Тарас Козак, который на досрочных выборах в парламент Украины идет десятым номером в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 14 июня заявил, что приобрел еще и телеканал ZIK с его телевизионными вещателями - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", а также о создании на базе трех телеканалов информационного медиахолдинга "Новости".