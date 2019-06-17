Минздрав назвал регионы с наибольшей распространенностью рака

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых прослеживается самая высокая распространенность рака.

Как пишет RT , сильнее всего болезнь распространилась в Курской области – более трех тысяч трехсот случаев на сто тысяч жителей. Далее идет Мордовия, где раком болеет 3292 человека из ста тысяч. Следом идут Краснодарский край, Калужская и Псковская области.

В 2018 году средний показатель по России составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан. По данным ведомства, за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 40 процентов.

На прошлой неделе главный онколог Минздрава Андрей Каприн выпустил сборник "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году", в котором отметил, что количество больных раком на 4 стадии увеличилось в 2018 году в 49 регионах, в 52 регионах наблюдается равенство по сравнению с 2017 годом.

"Несмотря на рост диагностических возможностей, оснащенности медицинских учреждений высокоэффективным диагностическим оборудованием, развитие новых диагностических методик, доля активно выявленных больных и доля больных, заболевание у которых выявлено на ранней стадии опухолевого процесса, остаются достаточно низкими, особенно при визуальных опухолях", - уточняется в сборнике.

В эфире радио Sputnik хирург-онколог Андрей Коржиков отметил, что заболеваемость раком действительно растет, но и раннее диагностирование также возросло.

"Прежде всего, это касается рака шейки матки. На это есть причины не только экологические, радиационные, то есть солнечная радиация, но и социальные", - рассказал он.

По его словам, государство частично проводит профилактику – отчасти это как раз ранняя выявляемость онкологических заболеваний.

"Стоит отметить и культуру людей, которые самостоятельно обращаются с профилактических позиций, а не когда их что-то забеспокоит", - сказал специалист.