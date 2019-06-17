СМИ: число погибших при крушении лодки у берегов Турции возросло до 12

Инцидент произошел у берегов турецкой провинции Мугла. На место происшествия были направлены команды береговой охраны, дайверы и вертолет. Турецкой береговой охране удалось спасти 31 человека. По данным издания, мигранты пытались добраться до греческих островов.

Мигранты прибывают в Турцию, надеясь добраться через нее в Европу. В 2018 году, по данным турецкого МВД, в стране были задержаны около 268 тысяч нелегальных мигрантов.