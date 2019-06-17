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РИА Новости
Ситуация в Судане

Евросоюз назвал условие для нормализации отношений с Суданом

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС приняли на переговорах в понедельник заявление по Судану, в котором назвали условием для нормализации отношений Хартума с союзом передачу власти гражданскому органу.
"Возглавляемый гражданским лицом переходный орган является единственным партнером, с которым могут быть нормализованы отношения между ЕС и Суданом", - говорится в документе.
ЕС подтвердил, что, "когда Судан приступит к переходу к гражданскому правлению", ЕС рассмотрит вопрос о поддержке страны "в решении социальных, экономических и политических проблем и осуществлении необходимых реформ.
В заявлении также содержится призыв к "другим региональным и международным субъектам играть конструктивную и скоординированную роль", оказывая поддержку руководству Африканского союза и его позиции в отношении событий в Судане.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеЕвросоюзСуданВ мире
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