Евросоюз назвал условие для нормализации отношений с Суданом

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума

БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС приняли на переговорах в понедельник заявление по Судану, в котором назвали условием для нормализации отношений Хартума с союзом передачу власти гражданскому органу.

"Возглавляемый гражданским лицом переходный орган является единственным партнером, с которым могут быть нормализованы отношения между ЕС и Суданом", - говорится в документе.

ЕС подтвердил, что, "когда Судан приступит к переходу к гражданскому правлению", ЕС рассмотрит вопрос о поддержке страны "в решении социальных, экономических и политических проблем и осуществлении необходимых реформ.

В заявлении также содержится призыв к "другим региональным и международным субъектам играть конструктивную и скоординированную роль", оказывая поддержку руководству Африканского союза и его позиции в отношении событий в Судане.