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РИА Новости

Актер Соколов решил выдвигаться в депутаты МГД после отказа Федермессер

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Андрей Соколов
Актер Андрей Соколов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Андрей Соколов . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский актер Андрей Соколов решил выдвигаться в депутаты Мосгордумы после того, как глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру, сообщил журналистам актер.
В субботу Федермессер сообщила, что решила не участвовать в выборах в Мосгордуму, так как не готова "к такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся ее жизнь".
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"Пока была Нюта, мы как бы старались не вылезать, так как был достойный кандидат. Она знает, что делает и занимается хорошим делом. Но после того, как ее раскатали в асфальт, мы только после этого и пошли. Поэтому на вопрос "связано это с Нютой?" - да, связано", - сообщил Соколов.
Актер рассказал, что ему поступали предложения от разных политических партий, но он решил пойти "по самой сложной дороге". По словам Соколова, сегодня он завершил подачу документов в Мосгоризбирком. В том случае, если он пройдет в депутаты МГД, в первую очередь он займется вопросами детского кинематографа и проблемами округа, на которые укажут жители.
"Дело в том, что два года назад я здесь же, в этом же округе пролетел в муниципал... задачи остались теми же, я здесь вырос. Я занимаюсь вопросами культуры, в частности детским кино, помимо всего прочего я хожу по этим улицам, знаю, как и все жители, проблемы района... Начнем свою работу с тех вопросов, которые первостепенны у жителей: ливневки на Арбате, выселение художников из мастерских, переувлажнение брусчатки и так далее", - заключил актер.
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Андрей СоколовНюта ФедермессерМосковская городская думаМоскваПолитика
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