Актер Соколов решил выдвигаться в депутаты МГД после отказа Федермессер

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский актер Андрей Соколов решил выдвигаться в депутаты Мосгордумы после того, как глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру, сообщил журналистам актер.

В субботу Федермессер сообщила, что решила не участвовать в выборах в Мосгордуму, так как не готова "к такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся ее жизнь".

"Пока была Нюта, мы как бы старались не вылезать, так как был достойный кандидат. Она знает, что делает и занимается хорошим делом. Но после того, как ее раскатали в асфальт, мы только после этого и пошли. Поэтому на вопрос "связано это с Нютой?" - да, связано", - сообщил Соколов.

Актер рассказал, что ему поступали предложения от разных политических партий, но он решил пойти "по самой сложной дороге". По словам Соколова, сегодня он завершил подачу документов в Мосгоризбирком. В том случае, если он пройдет в депутаты МГД, в первую очередь он займется вопросами детского кинематографа и проблемами округа, на которые укажут жители.