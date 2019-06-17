В Москве две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Задержаны две женщины, которые, угрожая кирпичом, пытались похитить товар из магазина на северо-западе Москвы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице, инцидент произошел на Строгинском бульваре в понедельник.

"По предварительным данным, две неустановленные женщины, угрожая тяжелым предметом сотрудникам магазина, пытались похитить товар. По данному факту проводится проверка. Женщины задержаны сотрудниками полиции", - сказали в управлении.