Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T15:14Z
https://ria.ru/20190617/1555635183.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин

Вчера, 15:14
1378
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Задержаны две женщины, которые, угрожая кирпичом, пытались похитить товар из магазина на северо-западе Москвы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице, инцидент произошел на Строгинском бульваре в понедельник.
"По предварительным данным, две неустановленные женщины, угрожая тяжелым предметом сотрудникам магазина, пытались похитить товар. По данному факту проводится проверка. Женщины задержаны сотрудниками полиции", - сказали в управлении.
Информированный источник сообщил агентству, что в качестве оружия они использовали кирпич.
13 июня, 11:27
На юге Москвы ограбили банк
4294231
Обсудить 2
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
В Москве "косметологу", изуродовавшей 19 клиенток, дали 5,5 года колонии
РИА
Новости
Вид на город Паттайя
В Таиланде погибла российская туристка
Актер и каскадер Александр Иншаков
Иншаков рассказал о причине неудачного "полицейского разворота" Lada Vesta
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Путину доложили о ситуации в Чемодановке
Лента
новостей
Машина скорой помощи в Париже, Франция
В Париже посетительницу Pizza Hut "напоили" моющим средством
В Петербурге охранник пострадал в драке с ворами в сетевом магазине
Вид города Рима
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
СМИ: число погибших при крушении лодки у берегов Турции возросло до 12
В Испании убили девочку из России
В Петербурге женщина пыталась поджечь дверь храма
Вадим Рабинович
В Раде призыв главы "1+1" к бойкоту украинских телеканалов назвали кошмаром
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Увеличенные копии наночастиц, созданных в лабораториях Университета ИТМО
Российские физики сделали большой шаг к созданию "плащей-невидимок"
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
В Челябинске на полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния