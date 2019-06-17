Главный храм спасателей построят к 30-летию МЧС России

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, который станет главным храмом МЧС России, будет построен в московском районе Фили-Давыдково к концу 2020 года, к 30-летию спасательного ведомства, сообщила в понедельник пресс-служба куратора программы строительства храмов в Москве депутата Госдумы РФ Владимира Ресина.

"Этот храм станет главной святыней спасателей, МЧС берет над ним шефство. Принято решение завершить все работы и освятить комплекс к концу будущего года, к 27 декабря, когда МЧС отмечает свое тридцатилетие. В настоящее время практически завершена монолитная конструкция храма, ведутся работы по утеплению стен и наружной кирпичной кладке, все это планируют закончить до конца лета", - сказал Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Храм будет двухъярусным, однокупольным с шатровым завершением и колокольней в стиле владимирской школы православного зодчества. Главный, верхний храм рассчитан на 500 прихожан, а нижний, посвященный Боголюбской иконе Божией Матери, будет вмещать более 300 человек.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Леонид Олейников, название в честь Боголюбской иконы Богородицы нижнему храму дано не случайно: некогда в этих местах стояла церковь, посвященная этому образу. Смоленская икона Божией матери, в честь которой назван верхний храм, среди православных особо почитаема – ее чудотворный образ спасал Москву от наполеоновского нашествия.

Ожидается, что к престольному празднику Боголюбской Божией Матери, который состоится 1 июля, храм увенчается куполом с золоченым крестом. Параллельно возводится приходской дом, сейчас здесь идет внутренняя отделка.