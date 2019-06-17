Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T15:10Z
https://ria.ru/20190617/1555634941.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155528/74/1555287465_0:94:2894:1722_1036x0_80_0_0_8694ede74e9f0568c82444525e95627e.jpg
РИА Новости

Nord Stream 2 AG уложила 58,7% "Северного потока — 2"

Вчера, 15:10
923
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, проектная компания по строительству газопровода "Северный поток — 2", уложила уже 1,441 тысячи километров труб газопровода, что составляет около 58,7% от его общей протяженности по двум ниткам, говорится в сообщении "Газпрома".
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 километр газопровода - 58,7% от общей протяженности", - сообщает компания.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG - "Газпром".
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Вчера, 03:14
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
3900003
Обсудить 1
Nord Stream 2Северный поток-2ГазпромГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
РИА
Новости
Вадим Рабинович
В Раде призыв главы "1+1" к бойкоту украинских телеканалов назвали кошмаром
Президент Украины Владимир Зеленский
КС затягивает решение относительно указа о роспуске Рады, считает Зеленский
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон сообщил о планах США лишить Кубу венесуэльской нефти
Лента
новостей
Города мира. Рига
Власти Риги заявили о политическом и экономическом кризисе в столице Латвии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал ответить санкциями на отказ Ирана от обязательств
Вид города Рима
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Актер и каскадер Александр Иншаков
Иншаков рассказал о причине неудачного "полицейского разворота" Lada Vesta
Самолет A321
Airbus хочет создать узкофюзеляжный лайнер с наибольшей дальностью полета
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
В Киеве припугнули Европу газовым кризисом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Военные ВВО ликвидировали крупный лесной пожар в Бурятии
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
Лента новостейМолния