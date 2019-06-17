Иншаков рассказал о причине неудачного "полицейского разворота" Lada Vesta

"Когда мы работаем, когда делаем подобного рода разворот, мы обычно поливаем водичкой асфальт или используем песочек, чтобы было поменьше сцепки. Судя по всему, у ребят была хорошая резина и хороший асфальт. Им не повезло. В принципе, все они сделали правильно, но не рассчитали. Чуть-чуть не хватило опыта", - сказал Иншаков.