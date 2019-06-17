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РИА Новости

Иншаков рассказал о причине неудачного "полицейского разворота" Lada Vesta

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер и каскадер Александр Иншаков
Актер и каскадер Александр Иншаков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актер и каскадер Александр Иншаков . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Хорошая резина и качественный асфальт стали причиной неудачного исполнения "полицейского разворота" сотрудниками Военной автомобильной инспекции, заявил РИА Новости президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков.
На ролике в интернете Lada Vesta с эмблемой ВАИ сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители, выполняет резкий разворот на 180 градусов - и делает боковое сальто, приземляясь на колеса. Предположительно, это произошло во время всеармейского конкурса "Дорожный патруль", проходившего на прошлой неделе на полигоне "Ногинский" в Подмосковье.
"Когда мы работаем, когда делаем подобного рода разворот, мы обычно поливаем водичкой асфальт или используем песочек, чтобы было поменьше сцепки. Судя по всему, у ребят была хорошая резина и хороший асфальт. Им не повезло. В принципе, все они сделали правильно, но не рассчитали. Чуть-чуть не хватило опыта", - сказал Иншаков.
По словам каскадера, такое переворачивание при "полицейском развороте" иногда происходит на любом автомобиле независимо от марки.
"Раз на раз не приходится. Бывает сцепление слабенькое, бывает дорога уже накатанная, скользкий асфальт - все, что угодно. Как правило, это проходит нормально. Это достаточно редкий случай. Может быть, скорости не хватило, когда выше скорость - сцепление меньше. Это не трюк, это просто езда. Фигурное вождение", - добавил Иншаков.
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Вчера, 12:14
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
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Александр ИншаковLada VestaРоссияОбщество
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