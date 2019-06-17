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РИА Новости

Airbus хочет создать узкофюзеляжный лайнер с наибольшей дальностью полета

Вчера, 15:05
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© Нина ЗотинаСамолет A321
Самолет A321
© Нина Зотина
Самолет A321 . Архивное фото
ЛЕ-БУРЖЕ (Франция), 17 июн - РИА Новости. Airbus запустила программу создания новой модели лайнера, который сможет покрывать наибольшие расстояния среди всех узкофюзеляжных самолётов мира, сообщили в пресс-службе компании.
"Airbus объявил о запуске программы самолета A321XLR (extra-long range), который станет самым дальнемагистральным узкофюзеляжным самолетом в мире. А321XLR сможет выполнять полёты на дальность до 8,7 тысячи километров, что на 15% больше по сравнению с версией А321LR (long range)", - говорится в сообщении. Предполагается, что версия A321XLR будет доступна с 2023 года.
"Благодаря увеличенной дальности полета А321XLR авиакомпании смогут эксплуатировать его на менее загруженных дальнемагистральных направлениях, на которых сейчас летают широкофюзеляжные самолеты", - также отметили в пресс-службе, добавив, что новая модель будет оснащаться новым салоном Airspace, который предложит пассажирам высокий уровень комфорта, сопоставимый с широкофюзеляжным лайнером. Кроме того, предполагается, что А321XLR позволит авиакомпаниям сократить расход топлива на кресло на 30% по сравнению с самолетами предыдущего поколения.
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A321XLR будет в максимальной степени унифицирован с A321LR и другими самолетами семейства A320neo, несмотря на некоторые доработки, необходимые для увеличения дальности полета и полезной нагрузки. В частности, к ним относятся изменения в топливной системе самолета, модифицированная конструкция шасси, рассчитанная на максимальный взлетный вес в 101 тонну, и оптимизированная конфигурация закрылков.
Так, новый топливный бак на А321XLR, расположенный в задней части самолета, будет отличаться большей вместимостью по сравнению с дополнительными топливными баками, устанавливаемыми сейчас, а также позволит увеличить полезный объем багажного отсека.
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