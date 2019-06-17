Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ было опубликовано 17 июня. В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.

Бабич в Минэкономразвития, в частности, будет заниматься интеграционной тематикой, сообщил журналистам вскоре после новости о назначении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую с российской стороны возглавил Орешкин.