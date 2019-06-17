Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T15:02Z
https://ria.ru/20190617/1555634584.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151876/92/1518769232_0:506:3264:2342_1036x0_80_0_0_e447f1e1b398031aec004a38db0a2ee1.jpg
РИА Новости

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Вчера, 15:02
4468
© РИА Новости / Роман ВладимировМихаил Бабич
Михаил Бабич
© РИА Новости / Роман Владимиров
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал Орешкин.
Распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ было опубликовано 17 июня. В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.
Бабич в Минэкономразвития, в частности, будет заниматься интеграционной тематикой, сообщил журналистам вскоре после новости о назначении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую с российской стороны возглавил Орешкин.
19221635
Обсудить 5
Максим ОрешкинМихаил БабичМинистерство экономического развития РФЭкономика
Рекомендуем
Вокзал в Симферополе
В Крыму рассказали, почему бывшие жители полуострова попросили гражданство
РИА
Новости
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Путину доложили о ситуации в Чемодановке
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Увеличенные копии наночастиц, созданных в лабораториях Университета ИТМО
Российские физики сделали большой шаг к созданию "плащей-невидимок"
Лента
новостей
Актер и каскадер Александр Иншаков
Иншаков рассказал о причине неудачного "полицейского разворота" Lada Vesta
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
АЗС
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Бари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасова выписали из больницы
Вид на город Паттайя
В Таиланде погибла российская туристка
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Врач прокомментировал список регионов с наибольшей распространенностью рака
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Михаил Бабич
Бабича назначили замминистра экономического развития
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Куйвашев предложил установить на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых"
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния