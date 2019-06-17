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РИА Новости

Нетаньяху призвал ответить санкциями на отказ Ирана от обязательств

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество немедленно ужесточить санкции против Ирана, если тот выполнит угрозу дальнейшего отказа от обязательств, предусмотренных атомной сделкой.
Заявление прозвучало после того, как Организация атомной энергии Ирана объявила о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.
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"Сегодня Иран пригрозил начать обогащать уран до уровней сверх разрешенных ядерным соглашением... Если Иран выполнит эти свои угрозы и нарушит ядерное соглашение, международное сообщество должно немедленно задействовать заранее оговоренный санкционный механизм", - сказал Нетаньяху, выступая в Иерусалиме на церемонии памяти умерших президентов и премьер-министров.
"В любом случае Израиль не позволит Ирану обрести ядерное оружие", - добавил он, отметив, что Израиль выступает против "иранской агрессии" единым фронтом с США и умеренными арабскими странами.
Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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580021017
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Биньямин НетаньяхуИранСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Очень верный призыв. Мировое сообщество должно прислушаться и вернуться к восстановлению санкций в прежнем объеме.
17 июня, 17:20
mila milili
1100012
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