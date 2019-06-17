Нетаньяху призвал ответить санкциями на отказ Ирана от обязательств

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество немедленно ужесточить санкции против Ирана, если тот выполнит угрозу дальнейшего отказа от обязательств, предусмотренных атомной сделкой.

Заявление прозвучало после того, как Организация атомной энергии Ирана объявила о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.

"Сегодня Иран пригрозил начать обогащать уран до уровней сверх разрешенных ядерным соглашением... Если Иран выполнит эти свои угрозы и нарушит ядерное соглашение, международное сообщество должно немедленно задействовать заранее оговоренный санкционный механизм", - сказал Нетаньяху, выступая в Иерусалиме на церемонии памяти умерших президентов и премьер-министров.

"В любом случае Израиль не позволит Ирану обрести ядерное оружие", - добавил он, отметив, что Израиль выступает против "иранской агрессии" единым фронтом с США и умеренными арабскими странами.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.