Медведев подписал документ о создании ТОР "Бурятия"

ГОРКИ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.
"Я подписал документ, который создает территорию опережающего развития "Бурятия", - сказал премьер-министр.
2 апреля, 16:31Медведев распорядился создать ТОР в пермском городе Нытва
Медведев отметил, что вкладываться в ТОР смогут не только представители крупного бизнеса, но и небольшие инвесторы.
"Его возможностями смогут воспользоваться и представители крупного бизнеса, и небольшие инвесторы, потому что там минимальный объем капитальных вложений 500 тысяч рублей", - объяснил он.