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РИА Новости

Медведев подписал документ о создании ТОР "Бурятия"

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.
"Я подписал документ, который создает территорию опережающего развития "Бурятия", - сказал премьер-министр.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Пермского края Максим Решетников во время встречи в Перми. 2 апреля 2019
2 апреля, 16:31
Медведев распорядился создать ТОР в пермском городе Нытва
Медведев отметил, что вкладываться в ТОР смогут не только представители крупного бизнеса, но и небольшие инвесторы.
"Его возможностями смогут воспользоваться и представители крупного бизнеса, и небольшие инвесторы, потому что там минимальный объем капитальных вложений 500 тысяч рублей", - объяснил он.
Разгрузка мусора
14 июня, 09:07
В ТОР "Хабаровск" построят завод по переработке ТБО за 125 млн рублей
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