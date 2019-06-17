Медведев подписал документ о создании ТОР "Бурятия"

Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019

ГОРКИ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

"Я подписал документ, который создает территорию опережающего развития "Бурятия", - сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что вкладываться в ТОР смогут не только представители крупного бизнеса, но и небольшие инвесторы.