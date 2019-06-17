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РИА Новости
Союзное государство

Протекционизм мешает решать задачи в Союзном государстве, заявили в Минске

Вчера, 14:51
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВладимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Политика национального протекционизма не позволяет эффективно решать задачи в рамках Союзного государства Белоруссии и России, в том числе преодолевать барьеры во взаимной торговле, проводить согласованную промышленную и аграрную политику, заявил в понедельник спикер нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
"Чем более глубокой и зрелой становится интеграция, тем более требовательным становится общественный запрос на ее углубление, решение тех проблем, которые тормозят развитие экономики. К сожалению, политика национального протекционизма не позволяет эффективно решать задачи создания равных условий для субъектов хозяйствования, преодоления барьеров во взаимной торговле, проведения согласованной промышленной и аграрной политики", - заявил Андрейченко в Минске в ходе заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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Спикер констатировал, что к настоящему времени сохраняются ограничения в поставках сельскохозяйственной продукции, крайне медленно решаются вопросы реализации единой транспортной политики, формирования общего топливно-энергетического рынка.
"Главы наших государств дали поручение правительствам до 21 июня найти точки соприкосновения по всем чувствительным вопросам и внести соответствующие предложения. Но и союзные парламентарии не должны оставаться в стороне от этого процесса, тем более что в приоритетных направлениях Парламентскому собранию поручена выработка согласованных решений по проблемам союзного строительства", - заметил Андрейченко.
По его мнению, соответствующий инструментарий у сторон имеется. Спикер обратил внимание, что "практика проведения парламентских слушаний, правительственного часа доказывает эффективность этих форм работы".
Андрейченко также добавил, что по поводу будущего союзной интеграции высказывается множество разных, порой полярных мнений. "Безусловно, не обходится и без различного рода спекуляций на этой теме. Поэтому нам, парламентариям, сегодня как никогда важен объективный и скрупулезный анализ достигнутых результатов и выработка конкретных предложений, способных стать основой для дальнейшего повышения качества жизни наших граждан, их благосостояния", - сказал он.
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