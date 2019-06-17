Протекционизм мешает решать задачи в Союзном государстве, заявили в Минске

Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019

Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Политика национального протекционизма не позволяет эффективно решать задачи в рамках Союзного государства Белоруссии и России, в том числе преодолевать барьеры во взаимной торговле, проводить согласованную промышленную и аграрную политику, заявил в понедельник спикер нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.

"Чем более глубокой и зрелой становится интеграция, тем более требовательным становится общественный запрос на ее углубление, решение тех проблем, которые тормозят развитие экономики. К сожалению, политика национального протекционизма не позволяет эффективно решать задачи создания равных условий для субъектов хозяйствования, преодоления барьеров во взаимной торговле, проведения согласованной промышленной и аграрной политики", - заявил Андрейченко в Минске в ходе заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Спикер констатировал, что к настоящему времени сохраняются ограничения в поставках сельскохозяйственной продукции, крайне медленно решаются вопросы реализации единой транспортной политики, формирования общего топливно-энергетического рынка.

"Главы наших государств дали поручение правительствам до 21 июня найти точки соприкосновения по всем чувствительным вопросам и внести соответствующие предложения. Но и союзные парламентарии не должны оставаться в стороне от этого процесса, тем более что в приоритетных направлениях Парламентскому собранию поручена выработка согласованных решений по проблемам союзного строительства", - заметил Андрейченко.

По его мнению, соответствующий инструментарий у сторон имеется. Спикер обратил внимание, что "практика проведения парламентских слушаний, правительственного часа доказывает эффективность этих форм работы".