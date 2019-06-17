МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия согласовали позиции по единой аграрной политике, которые предлагается включить в готовящуюся программу интеграции в Союзном государстве, сообщил в понедельник в Минске министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Анатолий Хотько.

В субботу в Москве прошло заседание рабочей группы России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. Российский министр заявил, что подходы России и Белоруссии в вопросах интеграции сблизились на 90%. Ранее Белоруссия и Россия условились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Ожидается, что программа будет обсуждаться в этот день на встрече двух премьеров в Минске.

"Что касается программы интеграции, я так понимаю, что принципиально у нас отличий нет по взаимодействию, единой политике аграрного производства. Мы позиции согласовали и обобщим их", - отметил Хотько по итогам на встречи с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Его слова приводит агентство Белта.

В свою очередь, как сообщает агентство, Патрушев подтвердил согласование позиций и заинтересованность в развитии двухсторонних отношений в аграрной сфере. "На наш взгляд, разработанный формат программы предполагает включение в нее мероприятий и решений, носящих стратегический характер для совместного развития экономики. Поступившие в Минсельхоз России предложения от Минсельхозпрода Беларуси, касающиеся конкретизации некоторых пунктов проекта программы, как нам представляется, могут быть использованы для дальнейшей реализации согласованных решений", - сказал он.