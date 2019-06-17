Двум участницам группы Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Двум участницам группы Pussy Riot запрещен въезд на территорию Белоруссии, подтвердил официальный представитель погранкомитета республики Антон Бычковский.

"Данную информацию могу подтвердить", - сказал Sputnik Бычковский.

По его словам, на основании статьи 30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", регламентирующей порядок запрета на въезд в республику, две гражданки РФ были оформлены в соответствующем порядке во время транзитного рейса в Киев.

"В связи с тем, что им запрещен въезд на территорию Беларуси компетентными органами, в паспорта были проставлены соответствующие отметки", - добавил Бычковский. По его словам, затем девушки отправились к своему месту назначения без каких-либо проблем.

Как уточняет Sputnik, запрет на въезд касается Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Последняя выбегала на поле в финале Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. За что им запрещен въезд в Белоруссию, не сообщается.