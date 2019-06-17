Двум участницам группы Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Двум участницам группы Pussy Riot запрещен въезд на территорию Белоруссии, подтвердил официальный представитель погранкомитета республики Антон Бычковский.
Как пишет Sputnik Беларусь, информация о запрете на въезд участницам скандальной панк-группы появилась утром в понедельник в аккаунтах Pussy Riot в социальных сетях.
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"Данную информацию могу подтвердить", - сказал Sputnik Бычковский.
По его словам, на основании статьи 30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", регламентирующей порядок запрета на въезд в республику, две гражданки РФ были оформлены в соответствующем порядке во время транзитного рейса в Киев.
"В связи с тем, что им запрещен въезд на территорию Беларуси компетентными органами, в паспорта были проставлены соответствующие отметки", - добавил Бычковский. По его словам, затем девушки отправились к своему месту назначения без каких-либо проблем.
Как уточняет Sputnik, запрет на въезд касается Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Последняя выбегала на поле в финале Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. За что им запрещен въезд в Белоруссию, не сообщается.
Между тем, 21 июня в Минске стартуют Вторые Европейские игры, они будут проходить до 30 июня. Согласно программе, планируется разыграть около 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В Минске ожидают, что в белорусскую столицу прибудут более 4 тысяч спортсменов, тренеров и персонала, а также около 30 тысяч иностранных болельщиков. Кроме того, на открытие соревнований приглашены высшие должностные лица ряда государств.