Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров

"Мы имеем положительный опыт, Владимир Владимирович, когда мы вносили разного рода инициативы, скажем так, многие наши коллеги по Госдуме встречали их настороженно, но потом, на каком-то этапе, вы высказывали свою точку зрения и дело двигалось с мертвой точки. Надеюсь, что по некоторым инициативам будет такая же ситуация", - сказал Миронов на встрече, стенограмма беседы приводится на сайте Кремля.

Лидер партии, в частности, доложил президенту о подготовленном эсерами законопроекте "О народосбережении в Российской Федерации", который был внесен в Госдуму в декабре прошлого года. Документ выделяет параметры, по которым предлагается оценивать работу и правительства, и губернаторов. Еще две инициативы партии связаны с борьбой с коррупцией. Одна из них предполагает конфискацию имущества "не только у коррупционера, но и у родственников, если доказано, что они незаконно обогатились", отметил Миронов.