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РИА Новости

Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов во время встречи. 17 июня 2019
Владимир Путин и лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов во время встречи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Путин в понедельник провел встречу с Мироновым в рамках практики регулярных встреч с руководителями думских фракций.
"Мы имеем положительный опыт, Владимир Владимирович, когда мы вносили разного рода инициативы, скажем так, многие наши коллеги по Госдуме встречали их настороженно, но потом, на каком-то этапе, вы высказывали свою точку зрения и дело двигалось с мертвой точки. Надеюсь, что по некоторым инициативам будет такая же ситуация", - сказал Миронов на встрече, стенограмма беседы приводится на сайте Кремля.
Лидер партии, в частности, доложил президенту о подготовленном эсерами законопроекте "О народосбережении в Российской Федерации", который был внесен в Госдуму в декабре прошлого года. Документ выделяет параметры, по которым предлагается оценивать работу и правительства, и губернаторов. Еще две инициативы партии связаны с борьбой с коррупцией. Одна из них предполагает конфискацию имущества "не только у коррупционера, но и у родственников, если доказано, что они незаконно обогатились", отметил Миронов.
Справедливая Россия
6 апреля, 15:01
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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