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РИА Новости

Испания присоединилась к Франции и Германии в разработке нового истребителя

Вчера, 14:41
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© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Испания присоединилась к программе Франции и Германии по созданию истребителя нового поколения, сообщило Минобороны Испании.
О совместной программе "Боевая авиасистема нового поколения" (Future Combat Air System), которая включает создание истребителя, Франция и Германия официально объявили в июле 2017 года. Самолет заменит в перспективе истребители 4-го поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale. В создании самолета участвуют Airbus, Dassault Aviation. Разработкой двигателя займутся французская компания Safran и немецкая MTU Aero Engines.
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На Международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже (Франция) в понедельник было подписано рамочное соглашение о присоединении Испании к проекту "Системы вооружений следующего поколения" в рамках программы "Боевая авиасистема нового поколения", говорится в сообщении Минобороны Испании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Свои подписи под документом поставили министры обороны Испании, Франции и Германии.
По словам главы испанского военного ведомства Маргариты Роблес, Мадрид "будет участвовать в технологических проектах в размере 33%, как и партнеры".
"С подписанием этого контракта… формализовано вхождение нашей страны в программу, которая заложит основу обновления нынешнего парка европейских истребителей в районе 2040 года", - заявили в ведомстве.
Первый контракт со стороны Испании в рамках программы будет подписан в конце этого года.
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