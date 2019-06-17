Испания присоединилась к Франции и Германии в разработке нового истребителя

МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Испания присоединилась к программе Франции и Германии по созданию истребителя нового поколения, сообщило Минобороны Испании.

О совместной программе "Боевая авиасистема нового поколения" (Future Combat Air System), которая включает создание истребителя, Франция и Германия официально объявили в июле 2017 года. Самолет заменит в перспективе истребители 4-го поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale. В создании самолета участвуют Airbus, Dassault Aviation. Разработкой двигателя займутся французская компания Safran и немецкая MTU Aero Engines.

На Международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже (Франция) в понедельник было подписано рамочное соглашение о присоединении Испании к проекту "Системы вооружений следующего поколения" в рамках программы "Боевая авиасистема нового поколения", говорится в сообщении Минобороны Испании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Свои подписи под документом поставили министры обороны Испании, Франции и Германии.

По словам главы испанского военного ведомства Маргариты Роблес, Мадрид "будет участвовать в технологических проектах в размере 33%, как и партнеры".

"С подписанием этого контракта… формализовано вхождение нашей страны в программу, которая заложит основу обновления нынешнего парка европейских истребителей в районе 2040 года", - заявили в ведомстве.