Саммит "Глобальная сеть редакторов". В Афинах обсудили будущее СМИ

АФИНЫ, 17 июн - РИА Новости, Геннадий Мельник. Перед средствами массовой информации сейчас стоят три основных вызова - переход к аудиоформатам передачи информации, "поворот к видеожурналистике" и проверка достоверности публикуемых новостей, считают организаторы ежегодного саммита "Глобальной сети редакторов" GENSummit.

Нынешний саммит проходил под лозунгом "VVV challenge: Voice, Visual Journalism and Verification". В течение трёх дней в Афинах более 700 журналистов, издателей и экспертов из 80 стран мира обсуждали проблемы, с которыми журналистика сталкивается в условиях растущей диджитализации. Но сама журналистика, защита прав журналистов и их положение на форуме СМИ были отодвинуты на второй план - в основном все было сфокусировано на вопросах технологий, которые по сути к новостям не имеют отношения.

Несмотря на то, что среди участников было очень много представителей разных стран, национальностей, на всех секциях и на всех мастер-классах со сцены звучали в подавляющем большинстве голос и точка зрения американских и британских СМИ.

О впечатлениях от саммита - в репортаже корреспондентов РИА Новости и Sputnik из центра международной журналистики.

Технологии или журналистика

Господствовали на саммите, по крайней мере, визуально, технологические компании и технологии.

Специалисты прогнозируют, что серьезное влияние на распространение новостей окажет появление "умных колонок" - smart speaker, беспроводных динамиков на основе искусственного интеллекта. В Соединенных Штатах их уже около 47 миллионов, и до конца года это число может удвоиться, полагают организаторы саммита. Так что предстоит битва за этот сектор между крупными медиаконцернами, местными поставщиками новостей и информационно-развлекательными компаниями.

Организаторы ждут всплеска интереса к визуальной журналистике и видео, некоторые специалисты говорят о наступлении "золотого века видеожурналистики" и конце монополии YouTube в ближайшие годы. Новостные видеовыпуски продвигают Facebook и Netflix, ожидаются новые форматы видео на Snap и Instagram. По мнению экспертов, этот год станет годом новых методов повествования, основанных на реальной интеграции текста, звука, видео и данных.

Кстати, стенд с представлением программ AR и VR постоянно пользовался спросом.

Большой интерес вызвал и стенд компании Trint, представившей платформу для транскрипции аудио- и видеовыступлений. Хотя надиктовать текст можно и сейчас во многих приложениях, программа на основе искусственного интеллекта даёт новые удивительные возможности. В режиме реального времени программа набирала текст выступления или дискуссии на форуме. Представители компании признают, что пока продукт довольно дорогой, но полагают, что снижение цены - дело недалёкого будущего.

Огромное внимание на саммите было уделено распространению новостей в Facebook и Google.

Самый большой стенд был у Facebook, что показывает ее интерес к новостям. Компания провела множество семинаров, посвящённых новостям в соцсетях. По мнению ряда руководителей СМИ, Facebook хочет таким образом подтянуть к себе дополнительную аудиторию и заполнить вакуум в связи с кризисом доверия в последние пару лет, и именно на сбор аудитории направлена бизнес-стратегия.

Представитель одной из крупных американских компаний, занимающейся интернет-аналитикой, на вопрос РИА Новости, нет ли у него ощущения, что на саммите в первую очередь представлены технологии - как продвинуть, организовать и показать новости, а журналистика где-то на втором плане, вначале было согласился, но через несколько секунд изменил мнение. "Нет, все-таки журналистика здесь главное",- сказал он.

А сотрудница этой же компании согласилась с тем, что на саммите более заметны технологии. Она была согласна и с тем, что некоторые мероприятия были по сути продвижением определённой продукции, продакт плейсмент.

Фейковые новости и дезинформация

Проверка достоверности новостей, их верификация, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями была одной из главных тем саммита. Вместо того, чтобы просто выпускать новости, журналисты теперь должны проверять факты, говорилось на семинарах и мастер-классах.

Одним из примеров стала фейковая новость про медсестру, подменившую пять тысяч детей в роддоме. Без проверки ее опубликовали сотни СМИ, в том числе в России.

Удивительной показалась российским журналистам сессия "Доверие, медиа и бренды", организованная американской табачной компанией Philipp Morris, одним из спонсоров саммита. Доверие становится главной проблемой не только для СМИ из-за дезинформации, но и для брендов, заявили ведущие. После чего полтора часа представитель табачной компании ставил под сомнение данные исследований о вреде курения для здоровья, а тем, кто верит в них, предлагал вместо обычных сигарет найти альтернативные продукты.

Что касается борьбы с фейками, похоже, дошла до абсурда. На одной из сессий по фейк ньюс представили программу для детей 9 лет с целью "помочь ребёнку разбираться в таких вещах, как фейк ньюс, предубеждения, спекуляции и мнения". На частный вопрос, как вообще додумались до того, что детям надо знать о таких вещах, ведущая ответ начала с фразы: "Ну, у меня нет детей".

Примечательно и то, что крупные, мейнстримовские СМИ свои ошибки не обсуждали и не упоминали. Так что все отношение к проблеме можно выразить как "Это у вас фейки, а у нас случаются ошибки".

По инициативе ряда журналистских организаций, в том числе "Глобальной сети редакторов", сейчас подготовлен проект документа под названием "Инициатива доверия журналистики", так что, возможно, ряд проблем удастся разрешить.

Российский десант

Агентство Sputnik из медиа-группы "Россия сегодня" было единственной российской компанией, представленной стендом на форуме. Spuntik выступил одним из спонсоров и к стенду постоянно подходили коллеги. Кроме того, в работе форума участвовали и представители RT и видеоагентства Ruptly.

Вообще интерес к России и российским международным СМИ, как Sputnik и телеканал RT, был большой, упоминали их постоянно, чуть ли не на каждой сессии, и не всегда негативно.

Если Россию обвиняют во вмешательстве в выборы, проверьте, есть ли доказательства этого или это голословные заявления, сказала ведущая одного из мастер-классов по проверке достоверности источников новостей.

На отношении к ведущим российским СМИ сказывалось то, что они государственные, и устоявшееся мнение о "российской пропаганде". Но на вопрос Sputnik на одной из секций, в чем же пропаганда, последовало признание профессионализма российских журналистов.

"Мне показалось, что отношение к российским международным СМИ, таким, как RT и Sputnik, скорее, из области "доверяем - не доверяем". В докладе Рейтер были обозначены как две разные проблемные зоны и как ключевые слова - misinformation и trust. Когда речь идёт про откровенные фейки и откровенную дезинформацию, все-таки никто обычно не вспоминает российские СМИ. А когда речь заходит о проблеме доверия, такое ощущение, что большая часть СМИ, здесь представленных, не определились с отношением и относятся очень настороженно", - сказал Михаил Конрад, начальник управления по работе с языковыми редакциями МИА "Россия сегодня".

По его словам, многие относятся очень настороженно к RT или Sputnik, хотя и признают их профессионализм.

"Мы (Facebook) не решаем, какие вы журналисты: плохие или хорошие. Вы, прежде всего, профессиональные журналисты и придерживаетесь журналистских стандартов, включая наличие независимой редакции", - заявил директор Facebook по новостному партнерству в Европе, на Ближнем Востоке и Африке Джеспер Доуб в ответ на вопрос агентства Sputnik о критериях, по которым Facebook размещает новости в социальной сети.

"Мы решаем, насколько подобная журналистика соответствует профессиональным стандартам и заслуживает ли она доверия", - сказал Доуб.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на презентации Sputnik заметил, что многие известные международные СМИ являются коммерческими подписчиками новостных лент входящих в МИА "Россия сегодня" агентств Sputnik и РИА Новости и платят за эту информацию свои деньги, что свидетельствует об их доверии этой информации. Делают они это, несмотря на необоснованные обвинения российских СМИ со стороны Запада в пропаганде. "Такое отношение к Sputnik - само по себе пропаганда", - подчеркнул он.

При этом выяснилось, что многие журналисты не знают о происходящем в России, о причинах проблем с Украиной, не имеют своих источников информации.

Российские журналисты не заметили предвзятого отношения к российским международным СМИ, а среди ведущих были отдельные проявления.

К сожалению, помимо небольшой презентации Sputnik и кратких вопросов в ходе дискуссий, организаторы в итоге не дали слово России (хотя изначально и обещали это сделать), сославшись на свою ошибку в сроках рассмотрения заявки.

"Голос Америки и Британии"

Доминировали на форуме США и Великобритания, у американских и британских компаний было самое заметное представительство, в том числе в технологиях и инновациях.

"Несмотря на то, что среди участников было очень много представителей разных стран, национальностей, на всех секциях и на всех мастер-классах со сцены звучал в подавляющем большинстве голос и точка зрения СМИ американских и британских. Их оценка того, что происходит в мире медиа, куда движется журналистика и технологии, кому доверять и кому не доверять", - считает Конрад.

По его мнению, хотя интернет-технологии и медиа-технологии сильнее всего развиты в США, все равно был заметен перекос в сторону определенных технологий.

Хотя своих участников и делегатов прислали 80 стран, тон на саммите задавал западный мейнстрим, и, пожалуй, нельзя считать, что были полноценно представлены все мнения, точки зрения, голоса.

И о журналистике

На саммите много говорили про вещи, которые по сути не имеют отношения к новостям.

"Сама сущность журналистики в плоскости таких саммитов размывается. Говорят про технологии, про смарт спикеры, которые по сути к новостям не имеют отношения - к выбору источников, выбору тем, выбору подходов. Действительно, идёт гонка за читателями, за подписчиками, за продажами. В этой гонке за продажами сама журналистика опускается вниз", - сказала Дарья Герасина, руководитель редакции информации на английском языке Sputnik.

По ее словам, на саммите не поднимались важные вопросы, не говорили про журналистов, которые сидят в тюрьмах, задерживаются властями, не было темы защиты прав журналистов.

"Тема защиты прав журналистов "просела", ее практически нет", - подтвердил Горностаев.

"В основном здесь фокусируются на вопросах технологий и прикладных вещах, которые, конечно, важны для журналистики. Но практически ничего нового мы здесь не услышали, за исключением, пожалуй, доклада Рейтер, который суммировал проблемы, стоящие перед журналистским сообществом как в технологической сфере, так и в сфере бизнеса, в сфере контента", - сказал он.

На сессиях отмечалось, что некоторым СМИ просто приходится публиковать развлекательную информацию в ущерб важным новостям, иначе они не набирают посетителей, трафик и не могут выжить.

До встречи в Афинах?

В чем были единодушны все участники саммита, так это в том, что форум был организован на высочайшем уровне. Мероприятия проходили в суперсовременном Культурном центре фонда Ставроса Ниархоса - центр стоимостью более 600 миллионов евро, построенный по проекту известного архитектора Ренцо Пиано был передан благотворителями государству всего три года назад. Под саммит было отдано здание Национальной оперы. В театральном зале проходили основные выступления, а для обсуждений, мастер-классов и семинаров был выделен "Маяк" - помещение из стекла на крыше здания.

Здесь же были стенды участников и спонсоров, организовано питание, установлены две стойки с кофе, водой, чаем.

"О! Это невероятно! Только здесь мы использовали две тысячи капсул кофе", - ответил бармен на вопрос, сколько чашек кофе выпили гости.

Организаторы сообщили РИА Новости, что следующий саммит также хотели бы провести в Афинах, но точно это пока не определено.