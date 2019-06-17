Ахмадинежад не видит причин для войны США с Ираном

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Главным противостоянием Ирана и США является экономическая и политическая война, причин для военного столкновения в данный момент нет, считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005 – 2013 годы).

"Сейчас главной войной является война экономическая и политическая. На мой взгляд, причин для того, чтобы США воевали с Ираном, нет", - сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, Вашингтон оказывает экономическое давление на Иран и "лишь в конце" может перейти к военным действиям.

"То есть если они поймут, что их экономическая политика и политическое давление не приносят результатов, они… возьмутся за оружие. Что есть у США, кроме оружия и доллара?" - сказал Ахмадинежад, при этом отметив, что Иран достаточно силен.

В то же время, говоря об экономическом состоянии страны, Ахмадинежад заявил, что Вашингтон пытается по максимуму использовать недочеты при государственном планировании действующего правительства, давить на слабые точки, чтобы таким образом ослабить экономику и "одним щелчком развалить страну".

Однако, добавил экс-президент, Иран может задействовать имеющиеся в стране богатства, чтобы побороть зависимость от нефти, и сделать это так, чтобы США не могли оказывать давление на Иран.