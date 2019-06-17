В Ливане предотвратили атаку боевиков на церковь на юге страны

БЕЙРУТ, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Ливана задержали гражданина Сирии, входящего в террористическую группировку "Исламское государство"*, при подготовке нападения на одну из церквей на юге страны, говорится в заявлении пресс-службы ливанского МВД.

"Задержанный планировал с единомышленниками мероприятия в пользу ИГ*, включая нападение на одну из церквей с целью убийства максимального количества верующих там, подобно сценарию теракта в Шри-Ланке", - заявили в МВД.

Сообщается, что, помимо атаки на церковь, террорист с единомышленниками планировал атаки с использованием взрывчатки на шиитские религиозные объекты в поселениях и деревнях южного Ливана.

Согласно данным МВД, задержанный террорист находился под наблюдением профильных ведомств в связи с его активной деятельностью в социальных сетях, направленной на пропаганду радикальной идеологии и вербовки в ряды террористической организации. По данным спецслужб, задержанный активно работал в южном Ливане.