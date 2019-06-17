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РИА Новости
Война в Сирии

На северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль

Вчера, 14:39
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ДАМАСК, 17 июн - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в сирийском городе Камышли на северо-востоке страны, в результате теракта есть погибшие и раненые, передает гостелевидение САР.
"Террористический акт произошел в районе Кадур-Бек города Камышли: взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль", - передает гостелеканал Syria TV.
Район Кадур-Бек находится на северо-западе граничащего с Турцией города.
"В результате теракта есть погибшие и раненые среди мирных жителей", - сообщает канал, не уточняя количество жертв и пострадавших.
Дамаск
15 июня, 19:24
На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв
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