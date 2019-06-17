Минск и Москва сократили ограничения по взаимным поставкам, заявил Рапота

Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019

Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Рабочие группы в рамках Союзного государства Белоруссии и России добились определённого сокращения количества ограничений по взаимным поставкам продукции, заявил в понедельник госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"В сфере торгово-экономического сотрудничества профильным рабочим группам удалось в ряде отраслей экономики убрать или снизить ограничения на поставку и доступ к государственным закупкам. В частности, речь идет о строительстве, частично о промышленности и сельском хозяйстве", - заявил госсекретарь в Минске в ходе заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Как отметил Рапота, при этом "сохраняется такой раздражающий фактор наших отношений, как введение временных ограничительных мер на поставки белорусской продукции животноводства и молочной продукции на российский рынок".

"Консультации между министерствами сельского хозяйства ведутся, и есть некоторые результаты. Так, готовится ввод в промышленную эксплуатацию интегрированная информационная система "Меркурий" по прослеживаемости продукции АПК", - заявил Рапота.

Он также сообщил, что в настоящее время в агропромышленном комплексе сторонами подготовлен проект концепции программы Союзного государства по формированию конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства. К числу позитивных факторов в сотрудничестве Минска и Москвы в сфере АПК Рапота назвал то, что впервые в 2018 году, до начала следующего года, были подписаны прогнозные балансы на 2019 год.