Минск и Москва сократили ограничения по взаимным поставкам, заявил Рапота

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Рабочие группы в рамках Союзного государства Белоруссии и России добились определённого сокращения количества ограничений по взаимным поставкам продукции, заявил в понедельник госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"В сфере торгово-экономического сотрудничества профильным рабочим группам удалось в ряде отраслей экономики убрать или снизить ограничения на поставку и доступ к государственным закупкам. В частности, речь идет о строительстве, частично о промышленности и сельском хозяйстве", - заявил госсекретарь в Минске в ходе заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Как отметил Рапота, при этом "сохраняется такой раздражающий фактор наших отношений, как введение временных ограничительных мер на поставки белорусской продукции животноводства и молочной продукции на российский рынок".
"Консультации между министерствами сельского хозяйства ведутся, и есть некоторые результаты. Так, готовится ввод в промышленную эксплуатацию интегрированная информационная система "Меркурий" по прослеживаемости продукции АПК", - заявил Рапота.
Он также сообщил, что в настоящее время в агропромышленном комплексе сторонами подготовлен проект концепции программы Союзного государства по формированию конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства. К числу позитивных факторов в сотрудничестве Минска и Москвы в сфере АПК Рапота назвал то, что впервые в 2018 году, до начала следующего года, были подписаны прогнозные балансы на 2019 год.
Россельхознадзор ранее неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продуктов некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. В июне в Минсельхозпроде Белоруссии отметили, что ограничения, вводимые Россельхознадзором в отношении поставщиков продовольствия из республики, дисциплинировали белорусскую сторону, теперь она "даже чрезмерно" подходит к лабораторному контролю и качеству выпускаемой продукции.