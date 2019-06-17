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РИА Новости
Союзное государство

Минск и Москва сократили ограничения по взаимным поставкам, заявил Рапота

Вчера, 14:36
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Рабочие группы в рамках Союзного государства Белоруссии и России добились определённого сокращения количества ограничений по взаимным поставкам продукции, заявил в понедельник госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"В сфере торгово-экономического сотрудничества профильным рабочим группам удалось в ряде отраслей экономики убрать или снизить ограничения на поставку и доступ к государственным закупкам. В частности, речь идет о строительстве, частично о промышленности и сельском хозяйстве", - заявил госсекретарь в Минске в ходе заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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Как отметил Рапота, при этом "сохраняется такой раздражающий фактор наших отношений, как введение временных ограничительных мер на поставки белорусской продукции животноводства и молочной продукции на российский рынок".
"Консультации между министерствами сельского хозяйства ведутся, и есть некоторые результаты. Так, готовится ввод в промышленную эксплуатацию интегрированная информационная система "Меркурий" по прослеживаемости продукции АПК", - заявил Рапота.
Он также сообщил, что в настоящее время в агропромышленном комплексе сторонами подготовлен проект концепции программы Союзного государства по формированию конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства. К числу позитивных факторов в сотрудничестве Минска и Москвы в сфере АПК Рапота назвал то, что впервые в 2018 году, до начала следующего года, были подписаны прогнозные балансы на 2019 год.
Россельхознадзор ранее неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продуктов некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. В июне в Минсельхозпроде Белоруссии отметили, что ограничения, вводимые Россельхознадзором в отношении поставщиков продовольствия из республики, дисциплинировали белорусскую сторону, теперь она "даже чрезмерно" подходит к лабораторному контролю и качеству выпускаемой продукции.
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