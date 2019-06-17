В Минске назвали СГ локомотивом интеграции на постсоветском пространстве

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Союзное государство Белоруссии и России остается локомотивом развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.

"Конечно, за прошедшие 20 лет сделано немало. Союзное государство, по сути, стало локомотивом развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве... Наши отношения опираются на прочный фундамент порядка 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, исключительно высок уровень торгово-экономического сотрудничества, взаимосвязанности экономик", - заявил Андрейченко в Минске в ходе заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

По словам Андрейченко, за годы интеграции товарооборот между двумя странами вырос более чем в шесть раз, достигнув по итогам 2018 года отметки в 35,6 миллиарда долларов. Спикер также обратил внимание, что государства тесно сотрудничают и координируют свои позиции на международной арене, отстаивая общие приоритеты и ценности.

"Для нас во главе угла стоят мир, безопасность, общественное согласие - все то, что позволяет нашим людям спокойно жить и работать, с уверенностью смотреть в завтрашний день. К сожалению, мы слишком хорошо знаем цену войне, именно поэтому мы бережно храним память о подвиге наших народов в Великой Отечественной войне, о тех духовно-нравственных ценностях, которые в любые времена помогают нам выстоять и шаг за шагом достигать поставленных целей", - заметил спикер нижней палаты белорусского парламента.