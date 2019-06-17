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РИА Новости

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Вчера, 14:54
11441
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ГОРКИ, 17 июн — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
"В частности, <...> говорится о заправках "Газпром нефти" и некоторых других. Дмитрий Николаевич, надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Козак ответил, что обсудит это с нефтяниками в ближайшие часы.
Последний раз цены на топливо поднимались около года назад. Это произошло на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля.
Тогда правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти снизили акцизы; во-вторых, отказались от их планового роста.
Также кабмин договаривался с нефтекомпаниями о временной фиксации цен.
Во второй половине мая 2019-го топливо снова подорожало.
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Цены на нефтьДмитрий МедведевДмитрий КозакРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Они точно живут в параллельном мире))))
17 июня, 14:58
Арсений Понфиленко
7880020
Что? Опять поручил разобраться.))) Сколько же можно разбираться?
17 июня, 15:42
Infectant
56202010
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