Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

ГОРКИ, 17 июн — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

"В частности, <...> говорится о заправках "Газпром нефти" и некоторых других. Дмитрий Николаевич, надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Козак ответил, что обсудит это с нефтяниками в ближайшие часы.

Последний раз цены на топливо поднимались около года назад. Это произошло на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля.

Тогда правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти снизили акцизы; во-вторых, отказались от их планового роста.

Также кабмин договаривался с нефтекомпаниями о временной фиксации цен.