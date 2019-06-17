Болтон сообщил о планах США лишить Кубу венесуэльской нефти

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
"Есть дополнительное включение в перечень лиц в Венесуэле и на Кубе. Мы собираемся предпринять больше, чтобы предотвратить транспортировку нефти из Венесуэлы на Кубу. Очевидно, что каждый раз, когда мы вводим санкции, режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро пытается обойти их, так что мы работаем над новыми способами предотвратить это", - заявил Болтон в интервью изданию Washington Free Beacon.
По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка. Народ Венесуэлы, напротив, не получает от кубинцев никакой выгоды, добавил Болтон.
В начале июня был введен новый пакет мер США против Кубы. С 5 июня вводятся запреты на групповые поездки на остров граждан США в рамках образовательных обменов, а также на заход пассажирских судов из США в кубинские порты.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.