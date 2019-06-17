Арабская коалиция нанесла три авиаудара по столице Йемена, сообщил источник

КАИР, 17 июн - РИА Новости. Арабская коалиция нанесла в понедельник три авиаудара по столице Йемена Сане, заявил РИА Новости йеменский военный источник.
Ранее мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о четвертой за неделю воздушной атаке на международный аэропорт в городе Абха.
Источник сообщил, что авиация арабской коалиции нанесла три авиаудара по лагерю бригады спецназа и позициям в непосредственной близости от него в районе ас-Сабаха на западе йеменской столицы.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.