К прямой линии с Путиным поступило уже более 700 тысяч обращений

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала " Более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала " Россия 24 " со ссылкой на данные колл-центров.

Согласно статистике обращений на прямую линию с президентом, по состоянию на 09.00 17 июня из 700 669 обращений 408 044 обращений поступило по телефону, 201 315 обращений россияне написали в СМС или ММС. Также 32 760 обращений к президенту было отправлено при помощи приложения, 25 790 поступило из социальных сетей. Кроме того, 32 760 обращений - это письма на сайт.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.