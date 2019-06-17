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РИА Новости

К прямой линии с Путиным поступило уже более 700 тысяч обращений

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Согласно статистике обращений на прямую линию с президентом, по состоянию на 09.00 17 июня из 700 669 обращений 408 044 обращений поступило по телефону, 201 315 обращений россияне написали в СМС или ММС. Также 32 760 обращений к президенту было отправлено при помощи приложения, 25 790 поступило из социальных сетей. Кроме того, 32 760 обращений - это письма на сайт.
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Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.
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